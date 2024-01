Ue, follia tedesca: "Via bianchi, maschi e ricchi". Come vogliono riscrivere la storia

28 gennaio 2024 a

a

a

L'Unione europea è in ostaggio dell'ideologia. Già, perché ora la Ue fa riscrivere la storia. Come? Presto detto: cancellando bianchi, maschi e ricchi. Una parlamentare tedesca del Ppe, infatti, ha accusato l'Europa di essere l'origine di ogni crimine contro l'umanità. E per questa ragione, chiede di imporre alle scuole programmi di indottrinamento.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Carlo Nicolato