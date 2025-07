Diogo Jota, schianto in auto e rogo fatale: la tragedia, morto l'attaccante del Liverpool

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio. È morto in un incidente stradale Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese. Jota aveva soltanto 28 anni. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, intorno all’una del mattino lungo la A-52, al chilometro 65, nella provincia spagnola di Zamora, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Nello schianto ha perso la vita anche suo fratello, Andrè, anche lui calciatore professionista.

Secondo quanto riferito dai primi testimoni, l’auto su cui viaggiava il calciatore ha preso fuoco dopo essere uscita di strada. Le fiamme si sono rapidamente estese anche alla vegetazione circostante, rendendo l’intervento dei soccorsi estremamente difficile.

Le prime ipotesi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell’incidente parlano di una perdita di controllo del mezzo, finito fuori carreggiata prima di incendiarsi. “Ma sono in corso accertamenti per capire quali sono state le reali cause del sinistro.”

L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo all’attaccante portoghese, molto amato dai tifosi per il suo talento e la sua dedizione in campo. “L’auto è rimasta avvolta dalle fiamme,” raccontano alcuni presenti, “con l’incendio che s’è propagato alla vegetazione circostante".

A rendere la disgrazia, se possibile, ancor più terribile, il fatto che Diogo Jota si fosse sposato con Rute Cardoso soltanto 11 giorni fa. Lo aveva rivelato con un video pubblicato sui social, introdotto da una breve frase carica d'amore: "Un giorno che non dimenticheremo mai". La coppia aveva tre bambini.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Diogo Jota ha iniziato a farsi notare molto presto, tanto da approdare all’Atlético Madrid nel 2016, ancora giovanissimo. Dopo una parentesi in prestito al Porto e un rientro alla corte dei Colchoneros, il suo percorso lo ha condotto in Premier League, dove il Wolverhampton lo ha accolto a titolo definitivo. Con i Wolves, Jota ha mostrato tutto il suo potenziale, diventando un attaccante prolifico e costante. Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse del Liverpool, che nell’estate del 2020 ha investito circa 44 milioni di euro per portarlo ad Anfield. La sua ultima apparizione in campo risale all’8 giugno, quando ha contribuito alla vittoria del Portogallo sulla Spagna nella finale di Nations League. In Premier League, ha totalizzato 63 reti in 190 presenze, mentre in ambito europeo ha collezionato 6 gol in 38 match di Champions e 9 reti in 13 incontri di Europa League. Il suo palmarès parla da sé: una Premier League appena vinta con i Reds, due edizioni della Nations League, una FA Cup e due Coppe di Lega inglese.