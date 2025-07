Paolo Bertolucci, la profezia da brividi: "Sinner contro Alcaraz..."

L’edizione 2025 di Wimbledon passerà alla storia, almeno fino a questi primi scambi, come quella degli inciampi dei big, da Zverev a Pegula, dagli italiani Paolini e Musetti, oltre allo sciagurato Berrettini. Fa il punto della situazione su Repubblica Paolo Bertolucci, che ha fiducia nel cammino che potrà fare Jannik Sinner, determinato a prendersi le sue rivincite sull’erba. Bertolucci spiega: “L’erba è infida, anche per i big. Devi essere sempre almeno al 90% del tuo potenziale. Il livello e la competizione sono diventati così alti che se quando scendi in campo ti manca anche la più piccola cosa, se raggiungi solo l’89%, rischi di perdere”.

Sugli italiani: “Povero Musetti, a Parigi si era fatto male per davvero. E mi spiace anche per Berrettini: mi auguro Matteo riesca a tornare ai suoi livelli, ma dopo l’infortunio sono due anni che entra ed esce, non vedo cosa possa accadere perché questa inerzia cambi. Tra gli azzurri rimasti mi piace molto Cobolli: buono di testa e di fisico. È da primi 20 nel ranking”.