Lega contro Von der Leyen: "Il piano per il clima una follia, ci vuole distruggere"

"La proposta della Commissione europea di fissare il target di diminuzione delle emissioni del 90% al 2040, è totalmente scollegata dal mondo reale": l'attacco arriva dalla Lega di Matteo Salvini. Che in una nota ha poi aggiunto: "È l'ennesima follia di questa Ue, che anziché cambiare rotta rispetto alle scelte disastrose degli ultimi anni, prosegue sulla strada che ha messo in ginocchio imprese, lavoratori e famiglie di tutto il continente: evidentemente Ursula von der Leyen vuole distruggere l'industria italiana ed europea". E ancora: "Non è possibile sacrificare sull'altare dell'ideologia green interi settori produttivi: riconoscano gli errori fatti e facciano marcia indietro. All'Europa non servono estremismi ideologici, ma buonsenso e concretezza per cambiare gli obiettivi, togliere divieti, obblighi e nuove tasse".

A dire la sua anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha dichiarato: "La priorità dell'Italia è evitare che la definizione di nuovi obiettivi climatici riproponga impostazioni ideologiche, target e scadenze che non siano sostenibili dalle famiglie e dalle imprese europee che devono essere competitive nel mondo. Ne va anche della credibilità dell'Europa". E ancora: "Come ho ribadito anche durante l'ultimo Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, qualsiasi nuova proposta deve prevedere flessibilità, tempistiche e misure concrete che riconoscano anche le specificità dei singoli Paesi. Parlo di principi come neutralità tecnologica, semplificazione, sostenibilità finanziaria degli interventi, su cui l'Italia ha già avanzato proposte concrete, come l'uso dei biocarburanti, la definizione di nuovi strumenti finanziari e maggior peso alla contabilizzazione delle iniziative sulla decarbonizzazione che i Paesi europei realizzano in Paesi terzi".