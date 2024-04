Parlamento Ue, il deputato slovacco libera una colomba in aula: il video è virale

24 aprile 2024 a

Di scena assurde all'Europarlamento se ne sono viste diverse ultimamente. Dopo il parlamentare irlandese che si è presentato in aula con la maglia del Torino al grido di "Forza Toro, Juve m***a", oggi è stata la volta di un deputato slovacco che ha deciso di dare spettacolo davanti ai colleghi increduli. Il tema, questa volta, è certamente più alto rispetto al risultato di una partita di calcio, ma le modalità lasciano sbigottiti.

L'eurodeputato Miroslav Radacovsky, appartenente al partito Slovak Patriot, ha recitato un discorso in nome della pace in Europa e non solo. Chiari i riferimenti alla guerra in Ucraina e a ciò che sta accadendo in Palestina. "È il mio ultimo intervento in Parlamento e auguro a tutto il mondo, agli ucraini e ai russi, la pace. Che questa colomba possa volare in tutta Europa e ci unisca tutti, l’Europa ha bisogno della pace" ha detto Radacovsky.

Tutto nella norma, finché l'europarlamentare non si è aperto la giacca e da una tasca ha tirato fuori una colomba. Mostrato a tutti il volatile, segno universale di pace, lo ha liberato nell'aula. La colomba ha fatto qualche metro volando, per poi posarsi sul banco della presidenza. A quel punto, un collega ha intimato a Radacovsky di riprendersi l'animale e di portarlo fuori, ma lui non ne ha voluto sapere: "Non posso, volerà verso casa da sola".