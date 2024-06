Carla Antonelli, ecco la prima trans eletta al Parlamento Europeo

29 giugno 2024 a

Giorgia Meloni in Italia, «invece di fare una politica a favore della sanità pubblica, dell’istruzione pubblica, del lavoro», «impedisce alle coppie di donne lesbiche il riconoscimento dei figli o alle donne di abortire», «facendo un danno alle minoranze, ai più deboli», e «lo fa per avere titoli sui giornali che la mostrino come una leader reazionaria», è una politica a costo zero, che serve come «cortina di fumo per nascondere la sua incapacità a governare».

In occasione della Giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt+ l’attivista e attrice spagnola Carla Antonelli, prima senatrice transessuale del Paese iberico, eletta nel 2023 con la piattaforma progressista Sumar. Meloni «non ha la capacità di fare un programma economico importante che benefici realmente la popolazione, quello che fa è cercare di ottenere grandi titoli sui giornali», «come accaduto al G7», ha affermato sostenendo che durante il vertice l’unica notizia riportata da tutti i media è stata che la premier italiana non voleva comparisse la parola aborto nell’accordo dei leader. «Non c’era qualcosa di più importante di questo?», ha aggiunto la senatrice.

Salvo poi puntualizzare che il in Italia si «stanno utilizzando e penalizzando i più deboli», con «codardia», ha detto l’attivista, concludendo che questa politica può fare «molto danno» alle minoranze.