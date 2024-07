Ursula von der Leyen: "Grazie a tutti, ma ora vado in vacanza"

19 luglio 2024 a

"Sono così sollevata per questo voto, dimostra che tutto il nostro duro lavoro è stato apprezzato": Ursula von der Leyen, appena rieletta come presidente della Commissione europea, lo ha detto in un video pubblicato su Instagram per ringraziare tutti. Fin qui tutto bene. Poi, però, non ha parlato di quello che intende fare nei prossimi cinque anni o di come intende mettersi subito al lavoro. No, l'annuncio è stato un altro: "Adesso mi prenderò il tempo per stare con la mia famiglia e andare in vacanza - ha detto -. Poi si ritorna a lavorare alla massima potenza per l'Europa".

Non è la prima volta che un politico appena eletto, o addirittura prima ancora dell'elezione, dice di volersi prendere del tempo per sé o per la sua famiglia. Lo ha fatto di recente, mentre era ancora in campagna elettorale, il neo premier inglese, il laburista Keir Starmer. Quest'ultimo, infatti, intervistato da Chris Evans su Vrigin Radio ha fatto sapere che non lavorerà mai il venerdì sera: "Abbiamo una strategia in atto e cercheremo di rispettarla, ovvero ritagliare del tempo davvero protetto per i bambini, quindi il venerdì (lo faccio da anni) non farò nulla di lavorativo dopo le sei, qualunque cosa accada". Parole che hanno scatenato, come prevedibile, non poche polemiche tra i conservatori.

E come dimenticare, infine, il caso di Ilaria Salis che, dopo essere stata eletta al Parlamento europeo con Avs e dopo i ringraziamenti di rito, ha fatto sapere subito di volersi prendere del tempo per stare con le persone a lei care. L'attivista si trovava in Ungheria, dove è accusata di aggressione ai danni di estremisti di destra, quando ha ricevuto la notizia dell'elezione. Cosa che le ha consentito di acquisire l'immunità parlamentare e quindi di rientrare in Italia. Il 16 giugno, una volta tornata nel nostro Paese, l'attivista ha scritto sui suoi social: "È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite. Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo e inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura".