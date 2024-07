Ilaria Salis ha le traveggole: "Ho fatto andare i sovranisti in escandescenza!"

20 luglio 2024 a

Ilaria Salis si è ambientata in fretta al Parlamento europeo. A pochi giorni dal suo insediamento in aula ha votato contro la rielezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea. E si è già dissociata dalle posizioni del leader di Alleanza Versi e Sinistra, Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi italiani. "L’Europa del falso Green Deal, che non ha il coraggio di perseguire a fondo la conversione ecologica dell’economia, mirando invece a salvare il capitalismo dalla sua necessaria fine", aveva scritto sul suo profilo X.

Da quando è uscita dal carcere ungherese, Salis sta postando più di un influencer. L'ex insegnante infatti si serve dei suoi profili social per veicolare messaggi politici, anche rivolti ai suoi avversari in Parlamento. Come, per esempio, il gruppo dei Patrioti, di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini. "In questi quattro giorni mi sono insediata al parlamento Europeo, ho preso in carico gli uffici di pertinenza, partecipato a varie riunioni interne del mio gruppo, votato contro la nuova commissione von der Leyen - ha scritto su X Ilaria Salis -, ma soprattutto, la mia presenza, ha fatto andare in escandescenza le destre sovraniste, che già mostrano il loro vero volto al mondo intero".

In giornata era arrivata anche una pesantissima critica del gruppo dei Patrioti europei. "Ci aspettiamo davvero che questa sia la fine della storia? Davvero pensiamo che se la caverà così facilmente? - scrivono i Patrioti con tono decisamente inquietante, se non addirittura minaccioso - Salis pensa seriamente che la giustizia non la prenderà? Pensa che godrà sempre di protezione? Arriverà il momento in cui sarà molto sola. È difficile dire cosa sia peggio se quel momento o l'attesa che lo precede. Una tipica piccola persona che vive nel suo mondo di sogni di sinistra liberale".