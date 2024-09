Commissione Ue, "pistola scarica": svelato il gioco sporco della sinistra contro Fitto

10 settembre 2024 a

"Le minacce dei socialisti di non votare i commissari europei sono come una pistola scarica": Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, commenta così le ultime dichiarazioni del gruppo dei socialisti, che si è schierato contro la possibile nomina di Raffaele Fitto di FdI a vicepresidente della Commissione con deleghe di peso sul fronte economico.

"Questa commissione ha 14 commissari popolari perché l’Europa ha scelto governi a guida popolare - ha continuato Martusciello -. Appare davvero singolare che un partito che ha appena 5 commissari perché minoranza in Europa voglia dettare la linea. Su Fitto c’è l’ombrello del partito popolare europeo. Andiamo avanti senza timori". Il Ppe, infatti, ha giudicato il ministro per gli Affari europei un "costruttore di ponti europeista".

A dire la sua anche il capo delegazione del Partito democratico all'Eurocamera, Nicola Zingaretti: "Noi del Pd ci siamo sempre augurati che l'Italia abbia il giusto peso che merita un Paese fondatore. Su questo tema non abbiamo cambiato idea e non la cambieremo. Per quel che riguarda il Pse, i socialisti europei svolgono il ruolo che deve svolgere un grande gruppo della sinistra europea, ovvero chiede coerenza con il programma presentato da von der Leyen pochi mesi fa". E ancora: "Il richiamo del Pse riguarda tutto l'equilibrio della commissione, noi giudicheremo Fitto senza pregiudizi".