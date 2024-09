L'ultima trovata dell'Islam: in Belgio la candidata si crea un volto con l'intelligenza artificiale

13 settembre 2024 a

Nella cittadina belga di Tienen a breve si voterà per le elezioni comunali. Tra i candidati ne spicca una: si chiama Leila Puthanah, è afghana, musulmana e non ha voluto che la sua foto comparisse sui manifesti elettorali. Al posto del suo volto, sui cartelloni della lista dei Groen (i Verdi), che l’ha candidata, campeggia un’immagine realizzata dall’intelligenza artificiale. E la raffigura con il velo. E qui sta il dubbio: l’ha fatto per motivi religiosi, e quindi si tratta di una scelta in qualche modo imposta, o per altro?