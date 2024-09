Ue, su Raffaele Fitto tutti sottolineano il successo di Giorgia Meloni: tranne Repubblica

18 settembre 2024 a

a

a

Repubblica è rimasta delusa dalla scelta di Ursula von der Leyen su Raffaele Fitto. Ma questa non è una novità. Ciò che invece stupisce è il plauso di altri quotidiani riconducibili al campo largo, come lo stesso Manifesto. Il giornale che si autodefinisce "comunista" non è ovviamente contento della virata a destra della Commissione europea. Ma conferma che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato a casa un successo per il nostro Paese.

Come detto, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari non ha preso bene la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme per la Commissione europea. Repubblica ha titolato che l'Italia ha perso ed è più debole, e che ha vinto Ursula von der Leyen: "Una Commissione Ursulacentrica con due satelliti: la Francia e la Spagna. Il resto è accessorio. Nasce così il bis di von der Leyen con sei vicepresidenti, tutti esecutivi (ossia con poteri di coordinamento rispetto agli altri commissari) tra cui Raffaele Fitto”.

Rubini: il governo esce vincitore. A Fitto la vicepresidenza: gestirà 378 miliardi. Meloni: "Il Pd lo appoggi"

Secondo la narrazione di Repubblica, L’Italia, esce di fatto dal cosiddetto triangolo che guidava l’Europa, e ottiene il distintivo della vicepresidenza esecutiva ma con un portafoglio molto debole, imparagonabile a quelli degli alleati franco-spagnoli. E soprattutto riconsegna gli Affari economici a uno dei commissari uscenti più “falchi” (il lettone Dombrovskis). Il governo Meloni ottiene dunque una vittoria politica per conto dell’Ecr ma una sconfitta in relazione al Paese o a quello che si potrebbe definire ‘interesse nazionale’…“. Vabbè. Se lo dice “Repubblica”, forse è meglio passare al “Manifesto”…