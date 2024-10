Viktor Orban, la 'zampata' dell'ungherese: cosa si è mangiato alla vigilia di Pontida

06 ottobre 2024 a

Cena in provincia di Brescia ieri sera per il leader ungherese Viktor Orbán, alla vigilia della sua partecipazione al raduno della Lega a Pontida (Bergamo). Orbán è infatti arrivato a Clusane, sulla sponda bresciana del lago di Iseo, dove ha chiesto di poter mangiare la tinca al forno che aveva assaggiato durante l’ultimo G7 organizzato in Italia.

Il premier ungherese è arrivato attorno alle 19 ed è ospite del ristorante “al Porto” con la chef Laura Gotti, che anche per il G7 di Siracusa aveva cucinato la tinca al forno, il pesce di lago ripieno e servito con la polenta.

Il comitato per la difesa dei confini: Salvini e Orban, la bomba che sganceranno a Pontida

Oggi il presidente ungherese parteciperà al raduno leghista di questo pomeriggio organizzato da Matteo Salvini. Un evento che nel corso degli anni è diventato sempre più internazionale: l’anno scorso ci fu Marine Le Pen, quest’anno oltre a Orbán l’olandese Wilders.