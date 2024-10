Ue, c'erano una volta i liberali europei

Fausto Carioti 10 ottobre 2024 a

C'erano una volta i liberali. Ora ci sono i liberali, all'anglosassone, e in quella vocale mancante c'è tutta la differenza che passa tra destra e sinistra . Chi cerca i nuovi socialisti, è in mezzo ai liberali che li trova. Lo si vede in Europa ogni giorno. Togli l'idolatria per lo Stato nazionale tipica di comunisti e fascisti, sostituiscila con quella per il super-Stato europeo e hai i nuovi super-statalisti. I liberali sono quelli dello Stato minimo , i liberali europei sono quelli che vogliono « più Europa ». Come se allontanare dagli individui e dalle comunità locali il centro in cui sono prese le decisioni, trasferendolo a Bruxelles, renda giusti e lodevoli i piani pluriennali ei sacrifici che li accompagnano. (...)