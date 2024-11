I dazi l'ultima bufala: l'Europa non deve temere Trump ma Bruxelles

08 novembre 2024 a

Ci risiamo. Finito il terrorismo pre -Trump è iniziato quello post -Trump. Tra gli spauracchi più sventolati dalla propaganda rimasta spiazzata dalla vittoria del tycoon c’è quello dei dazi (su cui tra l’altro neanche Joe Biden è andato così leggero, anzi).

Una volta tornato alla Casa Bianca, è l’allarme lanciato da espertoni economici ed analisti (dopo mesi di bufale sui sondaggi ora tocca a loro sparacchiare bufale a casaccio), Trump scatenerà una feroce guerra commerciale a difesa delle filiere produttive statunitensi che farà tremare il mondo. E a farne le spese, è la tesi, sarà soprattutto l’Europa, dove verranno distrutte aziende e posti di lavoro. L’oscura profezia è corredata anche di dati. Il commercio tra Ue e Usa vale circa 1.000 miliardi di euro l’anno tra beni e servizi. L’Unione gode di un surplus di 156 miliardi di euro sull’export di merci oltreoceano.