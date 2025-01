Ursula von der Leyen, "grave polmonite": annullati tutti gli impegni

03 gennaio 2025 a

Grave polmonite per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha cancellato tutti i suoi viaggi in programma per le prime due settimane di gennaio. A riferirlo il portavoce dell'organismo Ue Stefan de Keersmaeker. "La presidente svolge i suoi affari ufficiali da Hannover", ha riferito il portavoce, aggiungendo che "se tutto andrà bene, la presidente sarà completamente guarita entro la metà del mese. Poi lavorerà di nuovo dal suo ufficio nel palazzo della Commissione di Bruxelles".

Le attuali condizioni della von der Leyen le impediranno di andare in Polonia per l'avvio formale della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, anche se la visita prevista a Danzica sarà solo rinviata, come riferito a Europa Press da fonti della Commissione Ue. Annullato, invece, il suo viaggio a Lisbona. La presidente, 66 anni, è stata da poco confermata per la seconda volta alla guida dell'esecutivo europeo.

Nelle scorse ore, a parlare della von der Leyen è stata la premier italiana Giorgia Meloni, che al settimanale 7 del Corriere della Sera ha detto: "Nella composizione della nuova Commissione, con la vicepresidenza esecutiva assegnata a Raffaele Fitto, von der Leyen ha riconosciuto all'Italia il ruolo che merita e lo ha fatto anche sapendo resistere alle forti pressioni della sinistra". Poi ha spiegato che nel rapporto con la presidente della Commissione Ue "prevalgono un approccio pragmatico e il rispetto reciproco".