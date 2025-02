Ue, i socialisti contro Meloni e FdI: "Foibe, la mostra ci preoccupa", la lettera a Metsola

12 febbraio 2025 a

Nove eurodeputati socialisti sloveni e croati hanno scritto al presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola esprimendo preoccupazione sulla mostra sulle 'Foibe' organizzata da Fratelli d'Italia al Parlamento europeo a Strasburgo e definendo "preoccupante" e "controverso" il contenuto della mostra. I nove eurodeputati ha chiesto quindi di annullare la mostra, inaugurato lo scorso lunedì dal gruppo dei meloniani al Parlamento europeo.

"La richiesta delle sinistre slovene e croate di rimuovere la mostra dedicata alla tragedia delle Foibe e dell'esodo italiano da Istria, Fiume e Dalmazia, è una pagina molto buia per il Parlamento europeo". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia- Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

"La triste conferma che c'è chi ancora, a 80 anni di distanza, non si rassegna a veder riconosciuti la verità storica e un ricordo dignitoso per le vittime delle atrocità dei titini. Nel corso dell'inaugurazione della mostra, promossa dal collega Stefano Cavedagna e dalla delegazione di Fratelli d'Italia con il supporto delle associazioni ANVGD e Comitato 10 Febbraio, tutti gli intervenuti hanno richiamato il valore della riconciliazione. Significativa la partecipazione di colleghi sloveni del Ppe, il cui ultimo governo ha contribuito a svelare centinaia di Foibe in territorio sloveno in cui il regime di Tito trucidó migliaia di innocenti. Le Foibe sono state una tragedia italiana ed europea, non sarà un manipolo di nostalgici filo-titini a condannarla di nuovo all'oblio".