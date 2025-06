Albania, l'Ue gela la sinistra: "Accelerare su Patto immigrazione e rimpatri"

È quanto si legge nella lettera sulla migrazione inviata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ai leader degli Stati membri in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. Il Parlamento e il Consiglio europeo "accelerino e intensifichino i loro lavori su questi fascicoli. Lo stesso vale per il proposto sistema comune europeo per i rimpatri, che è una componente chiave dell'intera architettura poiché consente rimpatri accelerati creando un collegamento fluido tra le diverse fasi del processo migratorio", ha scritto von der Leyen.

Intanto è riesplosa la grana Libia. "Considerata l'estrema criticità della situazione politica e di sicurezza in Libia, l'impegno politico dell'Ue e degli Stati membri è cruciale, considerate le conseguenze geopolitiche degli sviluppi in Libia per l'Ue - ha spiegato von der Leyen -. Per quanto riguarda la migrazione, dobbiamo mantenere una stretta cooperazione e continuare a fornire supporto finanziario e operativo alle autorità libiche, in particolare per quanto riguarda le operazioni di ricerca e soccorso. Tuttavia, data la situazione e osservando un possibile utilizzo della migrazione per fini politici, dobbiamo anche essere in grado di interagire con i vari attori sul campo. Ho chiesto al commissario Brunner di recarsi presto la Libia e di incontrare le autorità a ovest e a est del Paese".