FdI spiana la Schlein con un titolo: "Segretario, ha ragione"

"Ohhh Simpson, non puoi stare 5 secondi senza umiliarti!?". "Quanti ne sono passati?". Questo meme della galassia dei Simpson potrebbe riguardare alla perfezione lo stato attuale del Partito democratico, della sua segretaria Elly Schlein e della sinistra in generale. Il Nazareno, infatti, non perde mai occasione per puntare il dito contro il governo. Secondo i dem da quando Giorgia Meloni si è insediata a Palazzo Chigi l'Italia sarebbe diventata un Paese allo sbando. Nonostante i sondaggi mostrino che Fratelli d'Italia continua a incrementare i propri consensi.

Ma sarà proprio così? L'Italia sta precipitando nel baratro? Ad aprile 2025, al netto dei fattori stagionali, si registra una dinamica congiunturale positiva degli indici del fatturato dell'industria in senso stretto e dei servizi in valore e in volume. Su base trimestrale, l'andamento delle vendite si conferma in crescita sia in valore sia in volume per l'industria, mentre per i servizi la dinamica risulta leggermente positiva solo in valore. È il commento dell'Istat ai dati appena diffusi. Anche in termini tendenziali e al netto degli effetti di calendario l'Istat segnala ad aprile l'incremento in entrambi i comparti sia in valore sia in volume. Nei servizi la crescita su base annua è marcata nei settori del trasporto e magazzinaggio e delle agenzie di viaggio e servizi alle imprese.