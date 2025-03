Von der Leyen: "La strada per la pace è la forza". Il Cremlino: "Visione degli Usa coincide in gran parte con la nostra"

02 marzo 2025 a

Oggi, domenica 2 marzo, è il giorno del vertice a Londra sull'emergenza russo-ucraina. Vertice che arriva dopo il caos nello Studio Ovale, la rottura tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, la rissa che ha sconvolto il mondo. Alla vigilia, un bilaterale tra Keir Starmer e lo stesso Zelensky: è infatti il primo ministro britannico l'animatore dell'iniziativa. Sempre alla vigilia, il contatto telefonico tra Trump e Giorgia Meloni, sempre più unica possibile mediatrice in questo contesto spinoso.

Starmer, da par suo, fa sapere prima del via ai lavori che Francia e Regno Unito "lavorano a un piano per la tregua". Ma dal Cremlino arrivano clamorose bordate. Per primo Dmitriy Peskov, portavoce di Vladimir Putin, che ha sostenuto che "la nuova amministrazione degli Usa sta cambiando rapidamente tutte le configurazioni di politica estera. Ciò coincide in gran parte con la nostra visione". Così Peskov nel corso di un programma su Russia-1.

Quindi, a rincarare la dose, ecco le parole di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri di Mosca, che in un'intervista a Zvezda ha sparato ad alzo zero: "Zelensky si è trasformato in un nazista puro e in un traditore degli ebrei".

Parole pesantissime. Tensione alle stelle. E a gettare benzina sul fuoco ecco anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che su X di fatto ha lanciato un appello dal sapore bellico: "La strada per la pace è la forza. La debolezza genera più guerra". Così annunciando che si sta dirigendo a "Londra per sottolineare il continuo sostegno dell'Europa all'Ucraina che può portare a una pace giusta e duratura in Ucraina". Von der Leyen , che parteciperà al summit convocato dal premier britannico Keir Starmer, ha ribadito che come Ue "sosterremo l'Ucraina, mentre avvieremmo un aumento di impegno per la difesa europea".