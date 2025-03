La sceneggiata di Conte a Bruxelles: urla, striscione e foto. Mentre Ursula parla...

11 marzo 2025 a

Deputati, senatori ed europarlamentari del Movimento 5 Stelle, insieme al Presidente Giuseppe Conte, si sono riuniti davanti la sede del Parlamento europeo di Strasburgo srotolando uno striscione che recita "Basta soldi alle armi". "Con questa protesta vogliamo portare alle Istituzioni europee la netta contrarietà dei cittadini al piano RearmEu che prevede uno stanziamento fino a 30 miliardi per l’industria bellica da parte dell’Italia. Un salasso che porterà con l’ok di Giorgia Meloni e di tutto il suo governo a ulteriori taglia a sanità, istruzione, welfare e investimenti per le imprese", dichiarano. In seguito la delegazione del M5S seguirà il dibattito al Parlamento europeo con Ursula Von der Leyen su Ucraina e difesa europea.

"Ci opporremo con tutte le nostre forze, in tutte le sedi. Oggi al Parlamento europeo di Strasburgo per dire basta a miliardi sulle armi mentre i cittadini aspettano mesi per un esame medico e affogano fra bollette e carovita", ha scritto sui social il leader del Movimento, Giuseppe Conte. Insomma i grillini provano a superare in curva il Pd dilaniato dal dibattito interno sul riarmo in Europa e di fatto nell'opposzione si gioca un derby sui piani di difesa e a quanto pare Giuseppi si è già preso lo scettro di re delle sceneggiate.