Lookman, reazione scomposta: l'Atalanta dice no all'Inter e lui toglie tutto

La foto del profilo è ora completamente nera , mentre nella descrizione si definisce semplicemente "calciatore della nazionale nigeriana". Insomma, non l'ha presa bene e sembra, a tutti gli effetti, un separato in casa a Zingonia.

Lookman all' Inter . Anzi no, resta all' Atalanta . La telenovela del calciomercato italiano 2025 però non è ancora finita: la Dea rifiuta formalmente l'offerta presentata da Beppe Marotta per l'attaccante nigeriano e pochi minuti dopo Ademola rimuove dal suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraevano con la maglia del club bergamasco. Un gesto eloquente di rottura con la società.

Per lui l'Inter aveva offerto 45 milioni di euro (42 di parte fissa più 3 di bonus). I nerazzurri, come detto, hanno però ritenuto insufficiente la prima e unica proposta ufficiale: il giocatore, come specificato dallo stesso amministratore delegato Luca Percassi, ha ribadito la volontà di essere ceduto, ma servirà un'offerta congrua. "Ho visto Marotta in Lega e in questi giorni valuteremo con grande serenità l'offerta. Però è l'Atalanta, e nessun altro, che decide tempi e modi di uscita di un calciatore", aveva dichiarato il dirigente dei bergamaschi a margine della presentazione di Honest Ahanor.

Servono 50 milioni di euro, non uno di meno. Nel frattempo l'attaccante nigeriano non è partito con la squadra verso Lipsia - dove i bergamaschi domani disputeranno un'amichevole - a causa di un fastidio al polpaccio che ha condizionato la prima parte di preparazione. Il calciatore era stato proposto all'Inter dai suoi procuratori, forti di un accordo verbale con l'Atalanta per una sua cessione intorno ai 40 milioni. Un accordo che però secondo la Dea non varrebbe per i club italiani.