Crosetto: "L'Italia lancerà dal 9 agosto beni di prima necessità su Gaza". E il Pd fa polemica

Dal 9 agosto l'Italia farà arrivare beni di prima necessità a Gaza. L'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto arriva proprio nel giorno in cui il presidente israeliano Isaac Herzog attacca duramente l'omologo Sergio Mattarella dicendosi "rattristato per le sue parole" sul conflitto in Medio Oriente. Due giorni fa il Quirinale aveva definito "intollerabile" quanto sta avvenendo nella capitale della Striscia ma secondo Herzog "Israele non uccide indiscriminatamente". "I nostri amici - ha proseguito - devono mantenere ferma la chiarezza morale: Hamas ha iniziato questa guerra, Hamas tiene gli ostaggi, Hamas è responsabile delle sofferenze di entrambe le parti e la pressione internazionale deve essere rivolta a loro"

"Nel rispetto delle indicazioni del Governo - sono invece le parole di Crosetto -, ho dato il via libera a una missione che coinvolgerà assetti dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare per il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità destinati ai civili di Gaza, duramente colpiti dal protrarsi del conflitto. L'avvio operativo è previsto nelle prossime ore, con l'invio di un 'advance party', che si occuperà delle attività preparatorie e di coordinamento con le autorità locali. I nostri primi aviolanci sono programmati e potrebbero avvenire già a partire dal 9 agosto, per consentire al Maeci di completare l'approvvigionamento dei generi alimentari e il loro trasporto in Giordania".