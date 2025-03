Ursula von der Leyen, cosa pensano gli italiani di lei: ecco il sondaggio

11 marzo 2025 a

Le ultime dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sull'aumento delle spese militari per continuare a sostenere l'Ucraina non sono piaciute affatto alla maggior parte degli italiani: lo rileva il sondaggio condotto dall'istituto Eumetra per la trasmissione PiazzaPulita in onda su La7, come riportato da Italia Oggi. A far storcere il naso alla popolazione il piano, esposto di recente, che prevede lo stanziamento di 800 miliardi di euro per il riarmo dell'Europa dopo lo scontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove per la prima volta il tycoon ha minacciato di lasciare da sola Kiev se non accetta un accordo di pace con Mosca.

Dalla rilevazione è emerso che il 53,4% degli intervistati è contrario all'iniziativa della presidente dell’esecutivo Ue. Solo il 27,5%, invece, ha manifestato un’opinione favorevole, mentre quasi un italiano su cinque (19,1%) non sa o non vuole esprimere un parere al riguardo. A esprimere un parere sfavorevole sono stati soprattutto gli intervistati nella fascia dai 35 ai 55 anni e coloro che hanno uno status sociale medio basso. Al contrario, chi esercita una professione socialmente più elevata si è dichiarato più favorevole (79,7%).

Per quanto riguarda gli orientamenti politici, le persone contrarie al piano da 800 miliardi sono elettori di tutti i partiti, anche se si registrano punte più elevate tra i votanti per la Lega (66,2%) e per il Movimento 5 Stelle (67,8%). Solo nel Pd, invece, dove il 43,4% non è d'accordo con la proposta della Von der Leyen, i favorevoli sono comunque tanti: raggiungono il 35%. La spaccatura sul tema, insomma, è abbastanza profonda.