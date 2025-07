Il governo Meloni chiede all'Ue il prestito Safe per la difesa: cosa c'è in ballo

In totale sono diciotto, su 27, i Paesi membri dell'Ue che hanno presentato alla Commissione Europea una manifestazione d’interesse per accedere ai prestiti Safe per la difesa, disponibili per un ammontare massimo di 150 miliardi di euro. Lo annuncia la Commissione Europea. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia. Per il commissario alla Difesa Andrius Kubilius, "il forte interesse per Safe, con almeno 127 miliardi di euro di potenziali appalti nel settore della difesa, dimostra l'unità e l'ambizione dell'Ue in materia di sicurezza e difesa. Manteniamo il nostro impegno a sostenere i Paesi dell'Ue nei loro sforzi per rafforzare la sicurezza europea. Safe è un simbolo del nostro impegno collettivo a rafforzare la nostra preparazione in materia di difesa, per un futuro più sicuro e unito".

Le manifestazioni di interesse consentiranno così alla Commissione di prepararsi a raccogliere fondi sui mercati dei capitali. Il termine per la presentazione formale delle richieste nell'ambito di Safe rimane il 30 novembre 2025. Safe è uno strumento dell'Ue che mira a sostenere gli investimenti in settori quali la difesa, le infrastrutture a duplice uso, le capacità informatiche e le catene di approvvigionamento strategiche.