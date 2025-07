Inter, assalto inglese a Bisseck: 32 milioni sul piatto

In Premier League non hanno mai smesso di osservare Yann Bisseck, e ora il Crystal Palace è pronto a fare sul serio, secondo La Gazzetta dello Sport. Il club londinese, fresco vincitore della FA Cup, ha messo gli occhi sul difensore dell’Inter e si sarebbe detto disposto a superare i 30 milioni di euro per provare a convincere la dirigenza nerazzurra a cedere il classe 2000. Un anno fa, il presidente Beppe Marotta aveva già respinto un’offerta da 20 milioni del West Ham, ritenendola insufficiente. La scelta fu strategica: puntare sulla crescita del giovane tedesco, acquistato dall’Aarhus per soli 7 milioni. E la scommessa ha pagato, tanto che sotto la guida di Inzaghi, Bisseck ha saputo ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni difensive e oggi è considerato un elemento di valore.

Nonostante non sia ufficialmente sul mercato, di fronte a una proposta adeguata – si parla di almeno 32 milioni – l’Inter non chiuderebbe del tutto al dialogo. Anche perché, in caso di offerta vicina ai 35 milioni, Marotta e Ausilio si troverebbero tra le mani una grande plusvalenza e risorse preziose da reinvestire. Dopo aver incassato quasi 20 milioni con le cessioni di Stankovic e Buchanan, i nerazzurri potrebbero così aumentare il budget mercato.