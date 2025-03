Giorgia Meloni, faccia a faccia con von der Leyen: "Difesa, usare gli investimenti privati"

20 marzo 2025 a

Faccia a faccia a Bruxelles tra Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen, prima dell'avvio dei lavori per il Consiglio europeo. La premier italiana ha incontrato questa mattina la presidente della Commissione europea per "approfondire i temi all’ordine del giorno del Consiglio europeo, a partire dal rilancio della competitività e dal rafforzamento della difesa in tutti i suoi ambiti, concentrandosi in particolare sugli aspetti relativi al finanziamento degli investimenti", sottolinea una nota di Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio "ha ribadito la necessità di porre l’accento sulla partecipazione del capitale privato, per esempio attraverso il modello Invest-EU, come proposto da parte italiana, e su strumenti europei davvero comuni che non pesino direttamente sul debito degli Stati".

Sul fronte interno, intanto, in attesa degli sviluppi del Consiglio europeo, è la Lega a fissare dei punti importanti per la tenuta della maggioranza. Il partito guidato da Matteo Salvini ribadisce la sua contrarietà al piano di riarmo europeo presentato da Von der Leyen, in quanto pensato per fare gli interessi dell'industria tedesca. "Allo stesso modo - spiega il deputato Stefano Candiani, parlando con i cronisti parlamentari fuori da Montecitorio - siamo contrari ad un esercito unico europeo perché significherebbe sottomettere definitivamente l'Italia agli interessi di Francia e Germania. Per questo siamo certi degli interessi italiani in Europa che saranno rappresentati dalla premier Meloni".