Rosy Bindi, l'orrore: "Perché gli attentati a certi presidenti riescono e altri no?"

L'orrore dei compagni in diretta su La7. "Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono… come dire… lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti". A dirlo non è una cittadina qualunque. Bensì Rosy Bindi, ex ministra dei governi Prodi e D'Alema e volto principale per la campagna per il "No" al referendum, poi vinto da toghe e sinistra. Ospite su La7 a Tagadà, la compagna Bindi si è lasciata andare ad alcune considerazione piuttosto sconcertanti. Secondo lei Trump "è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre", e poi ha aggiunto, facendo riferimento alle ipotesi che l’attentato alla cena dei corrispondenti fosse una messincena: "Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Se lo pensa il popolo Maga lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena".

Il video dell'intervento di Rosy Bindi a Tagadà è stato condiviso su Facebook dall'account social della Lega, che ha commentato: "Ascoltate le parole di Rosy Bindi: 'Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e altri no'. La sinistra italiana, sempre più in basso…".



