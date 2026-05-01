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Alcaraz, l'allarme dalla Spagna: "Dai 3 ai 6 mesi, potrebbe essere finita qui"

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venerdì 1 maggio 2026
Alcaraz, l'allarme dalla Spagna: "Dai 3 ai 6 mesi, potrebbe essere finita qui"

1' di lettura

Jannik Sinner continua a incantare i tifosi del mondo del tennis. Il numero uno al mondo sta macinando vittorie su vittorie sulla terra rosse. Ma il suo grande obiettivo resta l'ultima grande Slam che manca alla sua giù prestigiosa bacheca personale: il Roland Garros di Parigi. Lo scorso anno si era dovuto arrendere soltanto alla garra di un eroico Carlos Alcaraz che era riuscito a rimontare in una situazione in cui chiunque altro avrebbe alzato bandiera bianca. Ma alla prossima edizione del torneo, lo spagnolo non ci sarà. L'infortunio al polso lo ha costretto al forfait. E dalla Spagna è partito l'allarmismo. C'è infatti chi ipotizza uno stop lunghissimo.

"È un problema che si risolve con trattamento e riposo nella maggior parte dei casi - ha spiegato la dottoressa Martinez Romero a Marca -. Una tenosivite acuta ha un periodo di recupero dalle 4 alle 6 settimane, però se la lesione è antecedente ed è diventata cronica possiamo parlare anche di un periodo di recupero che va dai 3 ai 6 mesi: questo comporterebbe la fine della stagione per lui".

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“In questo momento stiamo facendo ipotesi, ma se non c’è lesione del tendine né degenerazione, il recupero è completo, anche se lungo; tuttavia le complicazioni potrebbero persino costringere Carlos a cambiare la tecnica di colpo”, ha spiegato la dottoressa Martinez Romero.

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