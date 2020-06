Corso Emotional Power Essential: come sfurttare al meglio l'intelligenza emotiva

03 giugno 2020 a

In molti ci chiedono il Corso Base per incominciare a sfruttare il Potere Nascosto delle Emozioni... e finalmente abbiamo trovato il tempo per organizzarlo on-line, comodamente seduti dove più vi piace.

SABATO 13 giugno dalle 10 alle 13

abbiamo organizzato un corso via web, per i più temerari (minimo 4 partecipanti, massimo 12)

☑️ Acquisisci i pilastri portanti del Me.To.Do. EmoC® per incominciare a sfruttare il potere nascosto nelle emozioni e avere:

- una comunicazione persuasiva molto più efficace

- una vita meno conflittuale,

- un più profondo rispetto di sé stessi e degli altri.

Avrai nuove informazioni su come funziona il cervello emozionale quando deve prendere una decisione e su come fare a parlare proprio a quelle parti più antiche dove nascono la maggior parte delle nostre scelte. La consapevolezza di questi meccanismi è fonte di libertà e di rispetto, non solo di forza.



Se è vero che “almeno il 95% di tutti i processi cognitivi avviene al di sotto della soglia di consapevolezza, nella zona oscura della mente, mentre non più del 5% di essi avviene nella coscienza superiore (Harward Business School Press – Zaltman 2003) allora avere uno strumento per comprendere questi processi è ciò che ci può consentire un piccolo salto evolutivo. Saper usare in modo consapevole il potere delle emozioni nella comunicazione accresce le nostre abilità di intendersi meglio con ogni interlocutore, di difendersi da chi ci vuole manipolare e anche di gestire meglio le persone con le quali si hanno rapporti difficili o poca empatia.



Per chi ha già acquistato il libro Emotional Power questo breve corso svela molte nuovo chiavi di lettura direttamente dall’autore, per esaltarne l’apprendimento e avere un potente “manuale di sopravvivenza umana” sempre a disposizione.

Per chi ancora il Libro non ce l’ha è il modo per acquisire più velocemente alcuni dei più innovativi pilastri della comunicazione basata sulle neuroscienze, sulle scienze comportamentali e su altre otto discipline, sapientemente amalgamate in una ricetta frutto di più di dieci anni di ricerca e testata con oltre 13.000 “alunni” soddisfatti.

Tre ore chiare, intense e ricche di contenuti di valore che potrai usare per tutta la vita!

Se partecipate in più di due, dalla seconda persona in poi avete lo sconto del 50%.

Clicca qui sotto se desideri approfondire la tua curiosità❗️

https://emotionalpower.eu/product/emotional-power-essential/?fbclid=IwAR2TMyNVdKu6ExES9YrWeUABfuTwCeO8kjYRy3Cvp_FLhoXh9B_aMd_k-to

