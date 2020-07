Lo yacht che fu di David Bowie torna a navigare grazie al restyling di un cantiere laziale

04 luglio 2020 a

a

a



Il Deneb star lo yacht di David Bowie tornerà a solcare le acque. Il panfilo, oggi nei cantieri della Blue srl nel porto di Ostia, è un Benetti di 40 metri, qualche anno fa lo yacht era in vendita per 3.850.000 euro.

La Deneb star oggi ribattezzata El caran è arrivata nel 2018 completamente smontata e non funzionante, tanto da dover essere trasportata con un rimorchiatore. I rotocalchi rosa ricordano negli anni Ottanta le incursioni del duca bianco con la sua compagna Iman Abdulmajid in Costiera amalfitana a Capri e Ischia ma anche in Liguria a Portofino

Lo yacht costruito nel 1977, che Bowie acquistò nel 1985, secondo quanto racconta Janine Allis nel suo libro The Secrets of my success, ha visto salire a bordo personaggi del calibro di Mick Jagger, Robin Williams e Michael Caine.

Praja, Just Cavalli, Villa Bonin, Golden Beach: dal Salento a Milano, la nightlife è ripartita

"Il refit di megayacht come questo", spiega Corrado Rizzardi, direttore commerciale della Blue SRL, "vuol dire creare opportunità di lavoro per molte aziende esterne al cantiere. Su questo refit hanno lavorato circa 50 operai esterni alla nostra azienda. Siamo entusiati anche perché nonostante l'emergenza sanitaria, grazie alle nostre maestranze qualificate, siamo riusciti a rispettare i tempi di consegna. Questo è stato un progetto realizzato in sinergia con le aziende romane del settore, coordinate dal direttore tecnico Alessandro Gioia".



Restyling anche nei dettagli del panfilo, oltre al rifacimento di tutto il teak dei ponti superiori, sabbiatura dell'esterno dell'imbarcazione e l'inserimento di un'elica di prua per agevolare le manovre è stata rifatta anche la tappezzeria con stoffe pregiate sia per interni che per esterni, nuovo look anche per mobili e celetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.