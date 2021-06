Al polso la tendenza si chiama Memento

28 giugno 2021 a

Memento si posiziona sempre più in alto nelle classifiche degli orologi da polso automatici, per tutte le tasche. Emerge con un nuovo modello costruito sui feedback dei migliaia di follower, portavoci del brand a cui Memento dedica questa edizione.

Perché il nome Moscova per il nuovo modello?

“Memento è voglia di divertirsi e vivere la vita, l’idea del nuovo modello nasce proprio in zona Moscova durante un aperitivo milanese, con l’idea di valorizzare e raccontare il territorio italiano in tutto il mondo”-dicono i referenti del brand

“Memento continua a innovare il classico orologio da polso con enorme orgoglio offrendo un’esperienza di acquisto fluida e e unica.

“Puntiamo all’eccellenza lavorando su ogni aspetto del nostro brand con attenzione e determinazione”.

Quali sono i prodotti più richiesti dell’estate 2021?

“La nuova collezione Moscova esalta la semplicità e celebra un approccio innovativo al design vintage su un orologio automatico a vista e ai materiali durevoli nel tempo, rispondendo alle richieste dei nostri clienti in termini di comfort, robustezza e stile esclusivo”.

L'orologio è ancora uno status symbol?

“Per noi italiani, l’orologio continua e continuerà ad essere un vero e proprio status symbol oltre che una scelta per importanti tappe e ambizioni della nostra vita. Sempre più spesso i consumatori si affidano alla rete per gli acquisti del mondo dell’orologeria e noi di MEMENTO ci teniamo particolarmente ad offrire un servizio encomiabile lato Customer care.

Gli orologi sono oggetti estremamente personali: ci accompagnano nella nostra vita quotidiana e sono un chiaro messaggio dell’immagine che vogliamo trasmettere e mantenere”.

Le donne rispetto agli uomini acquistano di più o di meno o "rubano" gli orologi dai loro uomini?

“L’orologio per una donna, a differenza dell’uomo, non rappresenta semplicemente un segnatempo, ma un vero e proprio gioiello utilizzato per esprimere il proprio stile da abbinare al proprio look e alle molteplici occasioni della giornata; tra i più richiesti proprio dalle donne c’è il nostro Memento Moscova in maglia milanese. Stiamo assistendo negli ultimi decenni ad una vera e propria inversione di tendenza nel mondo femminile riguardo all’acquisto di orologi iconici e grandi classici.

Attento a tali dati, Memento ha voluto realizzare il modello Moscova, rivolgendosi ad un pubblico unisex cosi da accontentare anche il sempre più attento pubblico femminile”.

Quali sono I modelli che faranno tendenza?

“Forti del grande successo della serie “Trionfo”, abbiamo voluto dare ascolto ai molteplici feedback dei nostri clienti, realizzando un prodotto che esalti il polso di chiunque, riproponendo il nostro iconico quadrante Skeleton”.

https://mementoitalia.com



