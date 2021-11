Sono aperte le iscrizioni alla 1° edizione del Premio Fondazione Amedeo Modigliani rivolto ad artisti in tutto il mondo

L'obbiettivo di rinnovare il panorama artistico italiano e internazionale

29 novembre 2021 a

a

a

La Fondazione Amedeo Modigliani, nelle sue attività di divulgazione e valorizzazione della figura e dell'opera dell’artista Amedeo Modigliani, indice un Premio rivolto ad una vasta platea di artisti emergenti sia nelle tradizionali espressioni d’arte sia in quelle innovative.

Il Premio è aperto ad artisti in tutto il mondo e saranno selezionati dal comitato tecnico composto da personalità di rilievo in ogni sezione del Premio.

Il concorso non prevede un tema specifico ed è suddiviso in diverse categorie: Pittura, Scultura, Fotografia, Installazioni, Letteratura (Poesia, Saggi, Narrativa).

Potranno partecipare al Premio unicamente opere inedite, che non hanno partecipato a nessun premio e non hanno avuto pubblicazioni.

La Fondazione riconoscerà ai vincitori per ogni sezione i seguenti premi:

Per ogni vincitore delle sezioni Pittura, Scultura, Fotografia e Installazioni è prevista una mostra personale con catalogo, ufficio stampa e comunicazione sui social media.

Per il vincitore della sezione Letteratura (Poesia, Saggi e Narrativa) è prevista la pubblicazione del libro e relativo lancio attraverso i canali della stampa e dei social media.

La Fondazione rilascerà ai 50 Finalisti per ogni categoria l’attestato di Finalista al Premio Fondazione Amedeo Modigliani.

Saranno inoltre insigniti del Premio Fondazione Amedeo Modigliani le personalità che nel corso dell’anno si sono contraddistinte nel campo della cultura e dello spettacolo e saranno consegnati premi alla carriera inerenti alle categorie del Premio.

L’impegno della Fondazione Amedeo Modigliani è quello di costituire un comitato tecnico di indiscusso livello internazionale e di elevare il Premio ad un appuntamento ambito e prestigioso nel campo della cultura.

Il concorso sarà patrocinato da enti pubblici e privati ed intende riconoscere e valorizzare personalità che possano rinnovare il panorama artistico italiano e internazionale.

La cerimonia di premiazione si terrà l’11 novembre 2022 a Biella nella prestigiosa Woolbridge Gallery alla presenza degli artisti, della stampa nazionale ed internazionale, di galleristi, collezionisti, critici d’arte ed esperti nelle varie categorie proposte dal Premio.

Il regolamento nella sua versione integrale e la relativa modulistica per l’iscrizione sono disponibili al seguente indirizzo www.fondazioneamedeomodigliani.org

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 novembre 2021; il termine ultimo per la partecipazione è fissato al 30 gennaio 2022, salvo raggiungimento del limite dei partecipanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.