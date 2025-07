Wimbledon, quanto incassa il vincitore: cifra record

Quanto guadagna chi vince la finale di Wimbledon? La coppa che verrà consegnata dalla principessa Kate Middleton in persona è in argento dorato ed è alta più di 45 centimetri. A questo si aggiunge un montepremi da 3 milioni di sterline, cioè circa 3,5 milioni di euro. Una cifra record che è cresciuta del 7% rispetto all'anno scorso. Non ci sono differenze di vincite, inoltre, tra il campione del singolare maschile e la vincitrice nel singolare femminile.

In ogni caso, pure chi arriva secondo non può lamentarsi dal punto di vista economico: il montepremi è di 1.520.000 sterline, che equivale a circa 1,8 milioni di euro. Scendendo nel dettaglio dei turni, dal primo all'ultimo, i montepremi sono: al primo turno 66.000 sterline; al secondo 99.000 sterline; al terzo 152.000 sterline; agli ottavi di finale 240.000 sterline; ai quarti di finale 400.000 sterline; alle semifinali 775.000 sterline; in finale 1.520.000 sterline.