Come stupire gli ospiti a qualsiasi ricevimento? Un catering unico: eccolo...

23 dicembre 2021 a

a

a

Come stupire gli ospiti a qualsiasi ricevimento

Se gli invitati, quando vengono invitati a qualche ricorrenza, hanno il problema di come vestirsi – se si tratta di un matrimonio o, comunque, una cerimonia in particolare – e del regalo, chi ha organizzato il tutto ha l’obbligo di stupire chi dovrà far parte della festa.

Certo, ci sono i classici ristoranti, la musica, il ballo e tutto ciò che ne consegue. Però, al di là di questo, puoi anche stupire tutti con qualcosa di diverso. Un qualcosa che nei mesi seguenti verrà comunque ricordato.

Ecco, quindi, qualche suggerimento utile al riguardo.



Fare un ottimo catering matrimonio

E se cominciassi a pensare ai particolari di un catering matrimonio unico ? Come quelli offerti da Grigliare duro, veri e propri esperti del settore. Quando si pensa a soluzioni di questo tipo, si l’errore, sbagliando in maniera grossolana, di credere che siano soluzioni di serie B. In realtà, un buon catering per celebrare un ‘sì’ è qualcosa di unico e speciale.

Non solo perché, praticamente, non si vede quasi mai in occasioni del genere, ma anche perché non è facile creare soluzioni ad hoc di questo tipo, senza cadere nella classica braciata della domenica. Quella, per intenderci, fatta da amici in maniera amatoriale.

Qui dvi rivolgerti necessariamente a professionisti. Il motivo? Non puoi certamente ‘toppare’ un appuntamento del genere. Sia perché (si spera almeno…) capita una volta nella vita e sia perché, comunque, devi mantenere alto lo standard di qualità.

Soprattutto se, come in questo caso, fai una cosa abbastanza inusuale. E se ti azzardi a fare una cosa simile, devi necessariamente essere al top. E niente deve andare storto.

Rendere unica la festa aziendale

Le feste aziendali, quelle classiche di fine anno, si amano o si odiano. Spesso – chissà se poi sono leggende o meno – accadono cose ai limiti dell’impensabile, con flirt che nascono o storie tenute nascoste per tanto tempo che, poi, diventano ben evidenti in quei momenti lì.

Al di là di questo, però, così come per il matrimonio, anche la festa azienda può avere una sua ventata di novità. Come? Organizzando un catering all’altezza della situazione. Perché, se magari per un anno tu hai dovuto tenere il muso, hai dovuto rispettare delle regole che, magari, neppure condividevi, in quei momenti si può dire e fare quasi di tutto.

Ad esempio, se si cerca convivialità, quale miglior modo che farlo di fronte a un bicchiere di vino e a della carne grigliata? Carne grigliata che, ovviamente, non dovrà essere fatta in maniera amatoriale ma dovrà avere un plus non indifferente.

Va bene la convivialità, ma ricorda che, comunque, sei a una cena aziendale e non a una braciata con gli amici. Ah, e ovviamente se anche in quel caso c’è da chiudere un contratto o sfruttare una occasione di business, è fondamentale usare l’atmosfera giusta.

Tutto deve essere fatto nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Quindi, convivialità più occasione di fare business. Meglio di così è impossibile.

E se per i tuoi eventi organizzassi un catering speciale?

Fino ad adesso abbiamo parlato di eventi specifici, ma ricorda che ogni evento può essere una fonte di stupore. E di ispirazione. Senza voler andare troppo oltre, e parlando dell’argomento catering, per quasi qualsiasi evento il catering, se fatto in un certo modo, può essere davvero quel tocco in più a qualsiasi evento.

Parliamoci chiaro: tante cose sono già viste e riviste. Anche quelle che all’inizio rappresentavano una novità, ora non lo sono più. Con il catering, invece, rendi tutto davvero più unico.

Perfino una cena romantica, con tutti i crismi del caso, può essere fonte di ispirazione in tal senso. Il segreto è soltanto uno: fare le cose per bene, con professionalità, avendo tanta voglia di stupire.

Vedrai come lascerai un buon ricordo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.