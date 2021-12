Rompicapo di Natale, riesci a vedere l'albero? Il disegno che fa impazzire il mondo

24 dicembre 2021 a

Un rompicapo in una foto natalizia. Un rompicapo diventato virale nelle ultime ore e per il quale molti si spremono le meningi. Il tutto arriva da Praga, Repubblica Ceca: l'ufficio del Turismo locale ha diffuso il quiz in questione, poiché simili disegni-rompicapo sono uno dei marchi di fabbrica dei mercatini natalizi locali.

Bene, nell'immagine che potete vedere qui sopra, dovete identificare un albero di Natale che si nasconde tra le torri, le guglie e i tetti, il tutto mentre nella rappresentazione, copiosa, scende la neve. Il quiz è stato segnalato dal Mail On Line e ripreso da Dagospia.

La soluzione? Cliccate qui per scoprirla

