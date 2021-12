Dalla Pausini a Tiziano Ferro (e non solo): il Capodanno di RTL 102.5 in radiovisione, tutti i grandi artisti in diretta dalle 19

29 dicembre 2021 a

Tutto pronto per il Capodanno di RTL 102.5. Dalle 19 DEL 31 dicembre tutti i grandi artisti italiani brinderanno in diretta con gli ascoltatori di RTL 102.5 per festeggiare il nuovo anno.

RTL 102.5, la prima radiovisione italiana, è pronta a celebrare l’ultimo giorno dell’anno con “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5. Un grande evento fatto di musica e grandi ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori. Saranno con noi Laura Pausini, Jovanotti, Alessandra Amoroso, Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler, Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

Insieme sarà il Capodanno dell’inclusività, dove tutti siamo invitati a partecipare attivamente e essere parte di un’unica, grande community unita dalla tecnologia e dalla passione per la musica.

L’appuntamento con “BIG & BANG” è per il 31 dicembre: in diretta, dalle 19, dai nostri studi di Milano e Roma per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Alle 20:30, all’interno del programma, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, discorso che assume quest’anno una particolare valenza essendo l’ultimo del mandato di Mattarella ed essendo inserito in un contesto socio-sanitario ancora molto delicato. La serata sarà trasmessa in contemporanea su RTL 102.5, Radio Zeta e in diretta streaming su RTL 102.5 PLAY.

Tutta l’Italia sarà collegata a reti unificate per una grande serata in cui gli artisti e gli ascoltatori saranno, grazie ai collegamenti in diretta, i veri protagonisti del Capodanno “BIG & BANG”.

I festeggiamenti proseguiranno anche il primo gennaio, con i microfoni aperti per scambiarsi gli auguri. È possibile trovare tutte le informazioni su RTL 102.5 PLAY. RTL 102.5 è in radiovisione sul canale 36 del DTT, sul 736 di SKY e in streaming su RTL 102.5 PLAY.



