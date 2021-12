Il Tar accoglie il ricorso della Casa di Cura Santa Famiglia: riattivati tutti i servizi di assistenza sanitaria da oggi in via dei Gracchi 

29 dicembre 2021 a

Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso della clinica romana, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia che ha registrato il felice record di 2031 bambini nati quest’anno, dal 1° gennaio fino al 16 dicembre scorso, data in cui è stata imposta la sospensione. Un dato in netta contro tendenza rispetto al calo nascite registrato a livello nazionale e che fa bene sperare.

La disposizione del TAR definisce il procedimento illegittimo e annulla la “procedura amministrativa di sospensione cautelare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciato in favore della Casa di Cura Santa Famiglia S.r.l.”.

“Siamo sempre stati fiduciosi e ci siamo affidati al corso della giustizia. Riteniamo che ogni verifica per la sicurezza e salute dei nostri pazienti sia importante e necessaria. Siamo altresì soddisfatti di poter riaprire e riprendere tutte le nostre attività, dalle visite alle nascite. Ringrazio l’equipe dei medici e dei dipendenti tutti della Struttura che con competenza e dedizione prendono in carico la donna fornendo un’assistenza a 360 gradi e garantendo gli standard qualitativi di eccellenza che hanno permesso di sviluppare un modello assistenziale per la donna e il percorso nascita Casa di Cura Santa Famiglia. In particolar modo i professionisti che hanno lavorato in questi giorni di festività natalizie affinché si ripristinassero le attività in tempi brevi, tutte le donne, i pazienti e i loro familiari per le manifestazioni di affetto: a loro e per loro è il nostro impegno e continuità assistenziale. Siamo orgogliosi di poter confermare da parte nostra, grazie ai severi protocolli di sicurezza e percorsi Anti-Covid garantiti nella nostra Clinica, la disponibilità ad accogliere e assistere le pazienti in cura per il tumore al seno della ASL Roma 1 che potranno continuare a ricevere i trattamenti terapeutici di cui necessitano” dichiara l’Ad della Casa di Cura Santa Famiglia Donatella Possemato.



