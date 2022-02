Eccellenze al femminile: Anna Rita Fantacci di Setec

17 febbraio 2022 a

L'11 febbraio 2022 si è celebrata la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza. Sono tante le professioni nelle quali le donne eccellono.

E’ questo il caso di Anna Rita Fantacci di Setec, un esempio di donna impegnata in una professione riservata, secondo la mentalità comune, solo agli uomini, l’ingegneria elettronica. Anna Rita, nel giugno 2021, è entrata a far parte della società Setec e si è subito sentita parte del gruppo.

Dopo la laurea in ingegneria elettronica ha incontrato il mondo delle reti Lan e Wan, in ambito internazionale, con grande soddisfazione e successivamente ha avuto modo di conoscere per quasi dieci anni il mondo Telecom per poi approdare alla Setec.

La famiglia di origine le ha trasmesso i valori della concretezza, dell’operosità e dell’onestà intellettuale. Questo bagaglio l’ha aiutata ad affrontare le numerose sfide della vita e del mondo del lavoro senza abbattersi ma trovando con caparbietà, dove è possibile, una soluzione alle difficoltà.

Anna Rita è un amante delle sfide per questo ha accolto con entusiasmo la decisione di Lamberto Fagioli di intraprendere la strada delle comunicazioni globali collaborando con determinazione al raggiungimento della mission aziendale. La Setec è un’azienda dinamica dove si opera in team ed il mindset aziendale consente di lavorare in piena armonia e sinergia.

Grazie a questo ambiente favorevole Anna Rita trarrà vantaggio nell’attività quotidiana. Laureatasi nel 96 in Ingegneria Elettronica in un periodo nel quale le donne erano veramente poche; “quando arrivavo a una riunione, mi sentivo fuori luogo”-dice l’Ing, Fantacci-“con la prima gravidanza mi hanno mandato a casa, ma non mi sono persa d’animo, cercando di restare sempre aggiornata in un settore che procede in modo velocissimo e cambia di continuo”. Anna Rita è una self made woman, e, nel giugno del 2021, è riuscita a essere creduta nella sua forza e nelle sue capacità.“Lamberto Fagioli mi ha detto che sono stata una sorpresa e non si aspettava da me questo impegno e questa passione per il lavoro”.

Anna Rita è fermamente convinta nella perfetta organizzazione tra lavoro e famiglia, tutto deve incastrarsi alla perfezione e bisogna agire subito quando si progetta qualcosa!” In Setec è Account Manager, ma verifica anche tutto, i contatti con i clienti, le nuove opportunità, la parte tecnica e commerciale, essendo il trade union tra mondo sale e tecnico come project manager e tutte le altre attività a latere, come la parte informatica, la presentazione delle licenze, i documenti tecnici.

“Setec è partner di Wildix-comunicazione unificata-e io sono il focus di questa partnership. La mia prima preoccupazione è stata quella di dimostrare le mie capacità, con il bagaglio culturale che ho e la mia forma mentis, non essendo nuova del mestiere, posso anche attrezzarmi per risolvere problemi che insorgono. La cosa più semplice, invece, è stata il rapporto con gli altri; sono una persona umile e così mi presento, entrando a basso livello. Non entro in un nuovo ambiente per rubare il lavoro a nessuno, sono positiva e propositiva, non mi piacciono i conflitti interni che ci sono sempre in un ambiente lavorativo. Ma non vanno alimentati perché influiscono sul rendimento del lavoro di tutti, quindi se vedo conflitti in corso mi metto da parte , osservo e studio”.

Come si è evoluto il settore in questi anni? “L’evoluzione è stata velocissima, la gente ha dovuto informarsi e aggiornarsi; dopo il primo figlio mi sentivo indietro, quindi ho preso una certificazione Microsoft come Master Distructor, ho investito su me stessa per non restare fuori, è un continuo aggiornamento. E’ un mondo velocissimo, non bisogna perdere punti”.

Quale sarà la prossima sfida? “Far crescere la Setec sulla comunicazione unificata come progetto immediato e urgente. Sento questo onere e questa mission sulle spalle e, come è nel mio spirito, agiro’ insieme a Setec per portare a segno anche questo progetto!”

