Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il festival di corti più famoso d'Italia

16 marzo 2022 a

a

a

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti accoglierà l’edizione 2022 del Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival insieme al direttore artistico di quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato: 25 corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. Un programma ricco per un Festival da sempre attento allo scouting dei giovani talenti. A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in assoluto sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di fama internazionale: Christian De Sica che conferma il suo storico legame con Cortina, Violante Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi. Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander Girardi Hall di Cortina e il ricavato delle quote di iscrizione al festival anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG Production saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c’eri” di Maurizio Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory. Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.

Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto della Regina delle Dolomiti.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.