L'iniziativa dell'Advisory Board Assolombarda per il sociale per sostenere giovani e bambini

Gli effetti economici della pandemia e del conflitto tra Russia e Ucraina insieme al rialzo delle materie prime e dell’energia stanno impattando in modo significativo anche sulle fasce più fragili della popolazione.

L’Advisory Board Assolombarda per il sociale ha quindi scelto di dare il proprio contributo anche quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, attraverso “Uova solidali”, l’iniziativa dedicata a sostenere le fasce più fragili della nostra comunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e ai bambini. L’obiettivo è quello di rafforzare l’impegno di tante preziose realtà di volontariato e del terzo settore affinché la loro azione non resti isolata ma anzi trovi nelle imprese un valoroso alleato per il bene comune.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma “Il sociale vale due volte”, che è il tratto distintivo e connotativo per i progetti speciali dell’Advisory Board: ogni attività rappresenta una doppia azione di responsabilità, come quest’ultimo caso in cui sono stati coinvolti da un lato i giovani della “Società Cooperativa Sociale In-Presa” di Carate Brianza, che hanno realizzato dolci pasquali a fronte di una donazione. E dall’altro i bambini di alcune famiglie in difficoltà economica, a cui saranno regalate le uova attraverso l’importante rete di parrocchie e associazioni di volontariato del territorio di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.



