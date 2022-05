Trenitalia, parte il pacchetto estivo: dal 12 giugno 240 Frecce al giorno e più treni per l'estero

31 maggio 2022 a

A cominciare dal 12 giugno, con l’avvio dell’orario estivo, Trenitalia dà il via alla Trenitalia Summer Experience 2022, presentata ieri dall’ad Luigi Corradi (nella foto sotto) alla stazione Centrale di Milano. Il pacchetto estivo prevede oltre 240 Frecce al giorno, con 23 nuove fermate nelle località turistiche; 124 Intercity con 75 nuove fermate, e 6.800 collegamenti regionali con la conferma anche dei collegamenti «Link», ossia, treno più autobus oppure treno più nave. Aumentano anche i collegamenti per l’estero, con il Frecciarossa Milano-Parigi e Parigi-Lione, e con gli Eurocity e gli Euronight per la Svizzera, l’Austria e la Germania. Intanto, il Frecciarossa 1000, che dalla fine del 2021 collega Milano a Parigi in sei ore, è «un successo straordinario e ci dà la forza di non fermarci», dice l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, che punta ad espandersi sempre di più all’estero, per «creare la metropolitana d’Europa». Tornando in Italia, l’obiettivo è che tutti i treni ad alta velocità siano come il Frecciarossa.

È partito infatti il restyling, con una nuova livrea uniformata per tutte le Frecce, che offriranno anche gli stessi servizi. L’ambizione è portare i Frecciargento e Frecciabianca al livello di servizi del Frecciarossa, con l’auspicio che «già alla fine di quest’anno la maggioranza dei treni abbia questo brand». Sull’alta velocità, con l’avvio dell’orario estivo, vengono potenziati i collegamenti tra Milano e Roma (8 Frecciarossa in più), che diventano 86 al giorno; tra Milano e Napoli (67 al giorno), e anche quelli su Torino, partendo dalla Capitale o dal capoluogo campano. Ma l’ambizione è anche portare gli italiani in vacanza in tutta Italia, che sia mare, montagna, lago o un sito archeologico. Questa estate «ci aspettiamo un numero di passeggeri che si avvicinerà fortemente ai volumi pre-Covid del 2019». La stima è dell’ad Corradi, confortato dai dati di aprile e maggio: «abbiamo visto i passeggeri crescere, i treni si stanno riempiendo di nuovo e le persone hanno voglia di muoversi. Quindi sono sicuro che quest’estate si viaggerà molto e si viaggerà molto in treno. L’obiettivo è «incentivare la scelta del treno guardando all’esperienza del viaggio nella sua interezza» con una proposta «sempre più conveniente, multimodale e sostenibile», spiega l’ad, evidenziando il calo dei costi «di circa il 10% rispetto al periodo del Covid», a differenza degli altri trasporti che «hanno incrementato i prezzi».

La nuova «esperienza» di Trenitalia passa anche per l’unione delle tre porte di accesso del Paese: stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, con collegamenti diretti o combinati, verso 18 porti e 17 aeroporti di tutta Italia. In particolare, arrivano le Frecce tra Fiumicino e Napoli, accanto alla sperimentazione di un servizio che permetterà di effettuare il check-in del volo in stazione.

Per il tempo libero, spiega Trenitalia, sono confermati i servizi a favore del cicloturismo con «Alpe Adria Line» sulla linea Trieste-Udine-Tarvisio, fino a 16 collegamenti al giorno nei weekend, e il «Trenobici delle Lagune» fra Trieste e Venezia, con fino a 12 collegamenti al giorno. Sono stati potenziati anche i collegamenti in Sicilia e su tutta la costa jonica, mentre, di notte si può arrivare sulle Dolomiti da Roma. Il viaggio può proseguire anche a bordo dei treni collegati con i bus: dal lago di Garda alle ville nel Lazio fino agli scavi di Pompei in Campania.

