Mercedes AMG Driving Academy: vivere un giorno da pilota sul circuito "Tazio Nuvolari"

Una giornata in pista, a tutto gas, con i bolidi Mercedes Guida sicura e prestazioni. Questo è quello di cui si può godere ad AMG Italia, la Driving Academy Mercedes che ha la sua "casa" al circuito Tazio Nuvolari, a Cervesina, provincia di Pavia.

Un'esperienza per flirtare col brivido della velocità assoluta, il tutto in compagnia di piloti professionisti, insomma al fianco di chi sa spiegare come controllare ogni singolo cavallo di quelle auto (o almeno provarci).

Sul circuito Tazio Nuvolari si sfreccia con "fuoriclasse di serie", modelli che dai primi anni Settanta caratterizzano Mercedes e danno ulteriore lustro a uno dei più celebri marchi al mondo.

Il percorso prevede un affiancamento con un giovane istruttore che offre una lezione introduttiva a piccoli gruppi di "novelli piloti". Dopo il briefing teorico, si passa a degli esercizi propedeutici: l'allievo si trova solo in auto e l'istruttore lo guida via radio.

Poi le regolazioni di braccia-volante e gambe-sedile, dunque ancora in pista per provare la frenata sportiva (tutt'altra frenata rispetto a quella con cui ci prodighiamo in città o in autostrada). E ancora, le spiegazioni per individuare il punto di corda durante la curva, punto fondamentale per ogni pilota che ambisce a definirsi tale.

Ultimo esercizi il cosiddetto "lead & follow" in pista: l'istruttore davanti a una piccola carovana di auto e, giro dopo giro, acquista sempre più velocità, un crocevia fondamentale per comprendere se le lezioni del mattino sono state assorbite. E nel pomeriggio via libera, in pista, a correre sul sottile filo dei 200 chilometri orari.

