Francesco Riviera approda su Tiktok, ecco i segreti del marketing

30 luglio 2022 a

a

a

Il suo telefono squilla in continuazione. Sempre. Perché la ricetta di Francesco Riviera, tra i massimi esperti di Marketing, è apprezzata da tutti. Riviera lavora da quasi 10 anni nel mondo della comunicazione e marketing online e servizi web con risultati che sono sorprendenti. Guida l’azienda “Gold International” che crea e lancia business online, oltre a fornire servizi di marketing e consulenze per aiutare brand, personal brand ed aziende ad ottenere i propri risultati di marketing e comunicazione online. Tantissimi nomi del web, tra i più cliccati, si rivolgono a lui. Insomma, Riviera ha in mano tantissimi servizi di marketing e comunicazione che affascinano i big della tv e della Rete.

I servizi? In pratica vanno dalla rassegna stampa online sulle principali testate italiane e internazionali, ai servizi di marketing social, creazione di campagne Advertising e performance con soluzioni su misura dei clienti.

La sua attività, che vede una vera e propria corazzata di professionisti, ha permesso anche di lanciare le gif personalizzate animate di Instagram in Italia che gli hanno permesso di entrare nel mondo dello spettacolo. Infatti, ha lavorato con personaggi nel mondo dello spettacolo del calibro di Taylor Mega, che ha lanciato con lui l’app Mega Fitness (oggi conta oltre 20000 iscritti).

E poi ha lanciato il Khaby Shop, l’ecommerce internazionale di Khaby Lame, il tiktoker uomo numero uomo al mondo. “Riesco a dare spunti di marketing per capire se il potenziale cliente sta andando nella direzione giusta per costruire il suo brand, il suo personal brand, business online. Che si tratta di un’ azienda o di un influencer poco importa: trovo sempre la soluzione giusta per tutti”, racconta Riviera.

“Il web è la chiave di tutte le connessioni globali, ormai ne siamo influenzati, dobbiamo sfruttarlo al meglio per migliorare la nostra vita e lo sviluppo dei business online”, continua. Il suo segreto? Dedizione, impegno e un team organizzato.