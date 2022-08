Mattone in pole position: i temi economici al centro della campagna elettorale

29 agosto 2022 a

I temi economici, conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina, agitano gli animi di questa cocente campagna elettorale, così come le tasche di noi Cittadini. Rincari delle materie prime, energia, aumenti dei costi dei generi alimentari di prima necessità... e poi, sullo sfondo, lo spettro del facile bacino di liquidi da cui la Sinistra ha storicamente sempre attinto: il mattone, cioè il bene rifugio per eccellenza di generazioni di Italiani.

Anche su questo, le idee della Lega e del Centrodestra sono sempre state chiare: GIÙ LE MANI DALLA CASA E DAI RISPARMI DEI CITTADINI, frutto di duro lavoro e sacrifici.

Il Governo logora fisiologicamente chi si assume la responsabilità di farne parte: tuttavia se al Paese è stato evitato il ferale colpo della riforma del Catasto, il merito è primariamente della Lega, e delle sue strenue battaglie condotte e vinte all'interno della composita Maggioranza guidata da Mario Draghi. Questo va sottolineato e ricalcato a caratteri cubitali. Sempre.

Con l'occhio proiettato al post 25 Settembre, ne parleremo Martedì 30 Agosto, dalle 12:00 alle 13:00, durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su Radio Libertà (nuovo nome dell'emittente storica Radio Padania). Ospiti l'Onorevole ALBERTO GUSMEROLI, Deputato e Candidato della Lega, e l'Avvocato GIORGIO SPAZIANI TESTA, Presidente Nazionale di Confedilizia.

La puntata, in diretta nazionale, si potrà seguire dal sito www.radioliberta.net, tramite la app di RADIO LIBERTÀ iOS e Android, sul canale 252 del digitale terrestre, sul canale digitale della radio DAB, nonché tramite YouTube e Facebook alle pagine di RADIO LIBERTÀ.