Just in Case: la cover dello smartphone diventa l’estensione del proprio io

Just in Case, una delle principali catene di accessori per dispositivi mobili dal design unico e personalizzato, lancia la nuova collezione di cover irrinunciabili Looney Tunes per l’estate 2025 e annuncia l’apertura di tre nuovi store: Milano, Via Torino in agosto, Napoli Via Toledo in settembre e un nuovo store in Portogallo a Porto atteso entro la fine di Luglio.

“Just in case” è un fenomeno tutto italiano che trova espressione in quel crescente desiderio di unicità ed autenticità che tanto investe le nostre società contemporanee, esprimendo la propria personalità attraverso l’uso del proprio smartphone.

“Nelle nostre società sempre più globalizzate ed evolute, l’identità passa fortemente anche dalla forte personalizzazione e dal sentirsi unici e speciali. Questo avviene anche per quanto riguarda un accessorio ormai diventato un must have imprescindibile, la cosiddetta e mitica cover del nostro cellullare, che in qualche modo diviene a tutti gli effetti un’estensione del nostro io – dichiara Gianantonio Bannò, founder di Just in Case -. Di fatto viviamo parecchie ore con lo smartphone al seguito che è diventato lo strumento per essere sempre connessi con la società, per stare informati, per lavorare, è parte di ogni interazione sociale. Ecco dunque che la scelta della cover diventa quindi un mezzo di espressione identitaria, come un capo d’abbigliamento o un tatuaggio: racconta chi sei, cosa ti piace, cosa supporti. È un piccolo oggetto che oggi rappresenta scelte, gusti, appartenenza. Ridefinire il concetto di cover in sé è la vera rivoluzione - le cover per smartphone come accessori di moda anziché semplici prodotti tecnologici - ha permesso di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.”

Il consumatore moderno oggigiorno non cerca solo protezione per il telefono, ma un oggetto che lo rappresenti, che racconti qualcosa di sé. Ecco che la scelta della cover del proprio mobile phone diventa imprescindibile, dai giovani attenti allo stile agli adulti che desiderano qualità e praticità, la personalizzazione è diventata una necessità emotiva e sociale, in linea con la crescita costante del mercato dei dispositivi di fruibilità mobile.

In questo contesto Just in Case, ha saputo unire qualità, innovazione, passione per il design, tecnologia, offrendo prodotti accessibili ed estremamente personalizzabili, dove l’esperienza in store diventa qualcosa di unico e speciale. La tecnologia avanzata di personalizzazione di ogni singola cover è la vera forza di Just in Case, un servizio di personalizzazione esclusivo disponibile in tutti gli store attraverso macchine all’avanguardia che consentono ai clienti di creare e visualizzare design a 360° prima della stampa, garantendo una finitura impeccabile in meno di dieci minuti. Che si tratti di una foto, un testo, un ricordo o uno dei nostri design esclusivi, ogni cover è realizzata in modo unico, proprio come la persona che lo desidera.

Entrare in uno store Just in Case è pertanto vivere un’esperienza a 360 gradi, fatta di colori ed emozioni uniche. Fondata nel 2019 in pieno Covid dal sogno e dalla visione di cinque giovani ed intraprendenti imprenditori italiani, tutti under 40, Just in case è oggi una delle migliori realtà italiane specializzate in accessori premium per smartphone, una realtà in continua crescita ed evoluzione che cerca l’espansione in Europa e non solo nei prossimi anni.