SIX2SIX, ecco "la sei ore del Vergante"

Tracce Full Running Company ASD presenta la prima edizione della gara di trail running che si terrà a Colazza (No) il 17 settembre 2022. Circuito da 6,8 km e 250 metri di dislivello positivo da percorrere il maggior numero di volte tra le 18 e mezzanotte o alla massima velocità nei 2 giri previsti per lo Speed Trail. Il bosco, la notte e la fatica scriveranno una storia sportiva unica.

Colazza, 5 settembre 2022. Una nuova gara di trail running, una formula innovativa e “sperimentale”. Con questo approccio Tracce Full Running Company ASD, associazione sportiva nata nel febbraio 2022 da 4 amici originari del lago Maggiore, organizza la prima edizione di “Six2Six la 6 ore del Vergante”.

La gara si terrà a Colazza (No) il 17 settembre 2022 con partenza dal Green Village Sport (via Molino, 17) alle ore 18. Due le formule di gara:

• la 6 ore che prevede di compiere il maggior numero di giri sul circuito di 6,8km e 250d+ tra le 18 e le 24 con ultimo giro valido se si transita dalla partenza entro le 23.30

• lo Speed Trail ovvero 2 giri di tracciato da correre al massimo delle proprie capacità, per un totale di circa 14km e 500d+.

«Il percorso si snoda su un anello che conduce fino alla Cappella del Vago, nel comune di Ameno, abbinando salite toste, tratti da correre immersi nella natura, discese a perdifiato - commenta Alberto Marzetta, presidente di Tracce ASD. Le ultime ore del giorno offriranno emozioni uniche agli atleti il cui sguardo potrà spaziare dal lago Maggiore al Mottarone, dalle Alpi Svizzere fino a Milano. La magia della notte sarà il compimento di un’esperienza che si preannuncia davvero speciale».Le iscrizioni sono già aperte e sono previste tariffe agevolate per i primi 30 iscritti di ciascuna tipologia di gara.

Al di là del valore sportivo dell’evento, la partecipazione alla “SIX2SIX, la 6 ore del Vergante” è l’occasione per visitare nell’ultimo week end dell’estate il lago Maggiore, con le sue perle sulla costa – Arona, Stresa, Baveno, il Mottarone per citarne alcune - e al centro del lago – le isole Borromee - e anche per sostenere una buona causa.

Tracce ASD infatti è al fianco de “Gli amici di Paolino”, associazione nata nel 2020, per mantenere vivo il ricordo di Paolo Bevilacqua aiutando chi ne ha più bisogno. Gli “Amici di Paolino” sono principalmente attivi nel “Laboratorio” della Fabbrichetta, un progetto di rigenerazione e riuso di uno spazio industriale ora dismesso collocato nei pressi del centro di Arona. Il progetto è ideato e gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Ponte”.

«Il trail running è uno sport dove il sostegno agli altri atleti è regola non scritta, ma condivisa da tutti. Aiutare gli “Amici di Paolino”, far conoscere le loro iniziative – aggiunge Umberto Paracchini, vice presidente Tracce ASD - è quindi una naturale conseguenza. Per questo parte del ricavato della vendita dei pettorali di gara sarà devoluto a sostegno dell’associazione».

Tutte le informazioni – regolamento, altimetria, tracciato .gpx e molto altro - sono disponibili sul sito web di Tracce all’indirizzo:

https://www.tracceasd.it/six2six-la-6-ore-del-vergante/

Iscrizioni su piattaforma WeDoSport all’indirizzo:

https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55163

Chi siamo - Tracce Full Running Company

Tracce Full Running Company è un Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) pensata per avvicinare sportivi, appassionati, curiosi dell’outdoor alle discipline collegate alla corsa in natura: trail running, corsa in montagna, skyrunning, hiking.

L’Associazione, oltre a “Six2SIX la 6 ore del Vergante” organizza stage di avvicinamento alla corsa in natura di diversa durata abbinati ad attività complementari e funzionali alla pratica del nostro amato sport: hiking, yoga, meditazione/mindfulness, tecnica di corsa, alimentazione, mental coaching, ecc.