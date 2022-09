La regina del rap Grelmos con il suo re Carlo domina il Red carpet

17 settembre 2022 a

Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, è una giovane creator di TikTok, cresciuta a Novara e già nei suoi anni adolescenziali sotto i riflettori.

Dopo aver partecipato da giovanissima a Miss Italia, ha iniziato il suo percorso da modella, ma ancora più importante quello da influencer con cui è riuscita a conquistare in pochi anni oltre 680mila follower su Instagram.

Il grande seguito potrebbe essere arrivato anche attraverso i tentativi di allargare il suo campo artistico, dopo essersi lanciata nel mondo della musica nel 2019: il mese di ottobre è quello giusto per l'uscita del suo primo singolo "Fux".

Un brano dalle tendenze urban, in un periodo in cui la scena musicale italiana vide l'esplosione di personaggi come Madame, Beba e Chadia Rodriguez, ma anche Comagatte.

Poi la pausa di un anno, in cui la giovane creator ha continuato a macinare numeri sul web.

Il 2021 sembra essere l'anno giusto per la cantante novarese, che pubblica di seguito "Nps", "Illegal" e "Freestyle". Soprattutto con l'ultimo brano, uscito lo scorso 26 novembre, la creator sembra essersi ritagliata uno spazio di mercato in cui nessuna cantante era ancora arrivata.

"Freestyle" è presentato come "il primo brano drill femminile italiano", con Grelmos che ha deciso di pubblicare anche un video ufficiale della canzone. In un'intervista a Frasirap.it, la cantante ha raccontato il suo nuovo singolo: "L’ho scritto ad Ibiza, quindi a differenza di quanto si dice non ho ‘copiato' nessuna canzone, perché quando l’ho registrata quelle canzoni non erano ancora uscite. Era successa una cosa mediatica che parlava del mio ex e per sfogarmi ho scritto questo pezzo.

Non vedo l’ora di fare un’analisi del testo perché adoro il fatto che sembri un testo banale quando in realtà è pieno di significato. E dopo un’estate di fuoco con piu di 100 concerti la vediamo sfilare sul red carpet di Venezia Con il suo “re Carlo”, giovane imprenditore napoletano che infrange i cuori di molte vip!