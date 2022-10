Luca Grassetti, il chirurgo che vola su TikTok spiega il Rinofiller

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

a

a

Non sempre è necessario un intervento chirurgico per sistemare gli inestetismi estetici del naso. Ormai, negli ultimi tempi, prende piede sempre più il Rinofiller. Grazie a questa tecnica di medicina estetica è possibile colmare alcune inestetismi senza ricorrere all'intervento chirurgico. Una "gobbettina" del naso, ad esempio, può essere corretta con il rinofiller grazie ad un materiale riassorbibile, che è l'acido ialuronico.

Nei casi di nasi con gobba non troppo accentuata, questa si può mascherare iniettando il prodotto un po’ al di sopra e al di sotto della stessa; le punte cadenti si possono sollevare di alcuni millimetri riaprendo l’angolo naso labiale, ruotandole e proiettandole.

Ovviamente non migliora la funzionalità respiratoria a differenza di una Rinoplastica, bensì solo l’estetica. Il risultato durerà circa un anno, ovvero il tempo di riassorbimento del filler, dopodiché potrà essere ripetuto.

Ne parliamo con il Dr. Luca Grassetti, chirurgo molto stimato, autore di numerose pubblicazioni, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Dottore, il rinofiller è una soluzione definitiva per sistemare gli inestetismi del naso?

"Non è una metodica definitiva. Ma per quei casi dove l'intervento non è indicato o perché il paziente non vuole sottoporsi si può intervenire con il filler".

Dolori?

Come altre punture di. acido ialuronico non si sente nulla. A livello della punta del naso le pazienti riferiscono, in una scala di dolore da 1 a 10, un dolore di 3-5. E il prezzo oscilla tra i 300 e i 500 euro. L'acido produce la neocollagenesi.

Quanto dura?

"Si effettua in ambulatorio in 5 minuti, l’applicazione di ghiaccio evita ogni dolore, l’effetto è immediato e si è subito presentabili dopo circa 30 minuti.

Raramente si può verificare un piccolo livido nelle zone di iniezione".

Ci sono controindicazioni?

"Possono accadere dei lividi. Bisogna farlo nei pazienti che hanno sospeso gli anticoagualanti. Può accadere del gonfiore. Bisogna sempre affidarsi a medici".