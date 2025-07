Pier Silvio Berlusconi elogia Meloni: "Guida il miglior governo d'Europa"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, ha elogiato il governo guidato da Giorgia Meloni, definendolo “il migliore governo d’Europa” durante la presentazione della nuova stagione Mediaset. Berlusconi ha sottolineato la “concretezza e consapevolezza” di Meloni, affermando che “si comporta come è più opportuno per l’Italia”, bilanciando propaganda e consenso elettorale. Ha lodato il suo equilibrio tra il ruolo di primo ministro e leader del centrodestra, definendo il suo lavoro “unico” per una donna “giovane, venuta dal nulla”, che guida con “serietà, impegno e patriottismo”.

Sullo Ius Scholae, Berlusconi ha espresso scetticismo sulla priorità della riforma, pur condividendone il principio, e ha smentito che Antonio Tajani agisca su sue indicazioni.Ha poi elogiato Tajani come “insostituibile” per Forza Italia, sottolineandone competenza ed esperienza, ma ha auspicato l’inserimento di “nuove voci” nel partito. Su un suo impegno in politica ha aggiunto: "Come tante cose nella vita non posso escluderlo".