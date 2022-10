Ernesto Colnago, nasce "La Collezione": il museo delle meraviglie ciclistiche

15 ottobre 2022 a

Ernesto Colnago ha rivoluzionato il mondo della bicicletta. A 90 anni non solo resta l’unico e inimitabile maestro di Cambiago, ma è anche sempre coinvolto in nuovi progetti. Come quello de La Collezione, ovvero un museo delle bici Colnago: al suo interno ci saranno pezzi unici prodotti dal maestro in 75 anni di attività, nonché le bici vincitrici di cinque edizioni della Parigi Roubaix di Mapei, quelle di Eddy Merckx del record dell’ora 1972 Città del Messico.

Ma anche le bici di Saronni del mondiale e Sanremo, la bici del Papa e la collezione completa di Colnago for Ferrari, capitanata dalla Concept di cui ce ne sono due esemplari al mondo. Non è finita qui, perché all’interno de La Collezione ci saranno 80 maglie originali autografate dai vari Magni, Merckx, Pogacar e via discorrendo. L’intero museo avrà inoltre un’esposizione di 400 immagini inedite e documenti originali sulla vita lavorativa e non di Colnago.